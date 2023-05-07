القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

العالم- العراق

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، اثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة نينوى".

واكدت ان"التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات بانهم انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في اماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن مايسمى الولايات والفرق والشرطة اللااسلامية، حيث حددت لهم كنى واسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لاقناع عناصره بالانتماء".

وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".