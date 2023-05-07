صور أقمار إصطناعية لناقلتي النفط المحتجزتين من قبل جيش إيران والحرس الثوري

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وكالة أسوشيتد برس نشرت صور أقمار إصطناعية لناقلتي النفط "نيوفي" و "أدفينتشر سويت"، المحتجزتين من قبل بحرية الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري مؤخرا في المياه الجنوبية.

وزعمت وكالة أسوشيتد برس أن هاتين الناقلتين متواجدتين في جنوب بندر عباس.

وكانت البحرية التابعة للجيش الايراني قد أعلنت احتجاز سفينة ترفع علم جزر مارشال لمخالفتها القوانين واقتادتها الى المياه الاقليمية الايرانية في بحر عمان.

واوضحت البحرية الايرانية في تقرير لها يوم الخميس 27 ابريل ان احتجاز السفينة تم الليلة الماضية بعد اصطدامها بزورق ايراني الأمر الذي ادى الى اصابة عدد من افراد طاقم الزورق وفقدان اثنين منهم.

واوضحت ان السفينة وبعد حادث الاصطدام عمدت الى الفرار من مياه الخليج الفارسي بدلا من القيام باسعاف وانقاذ طاقم الزورق الايراني وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية.

واضافت، بطلب من مركز الرصد والانقاذ البحري قامت البحرية الايرانية في اطار المركز الدولي للأمن البحري الموجود في جابهار بتعقب السفينة واحتجازها في بحر عمان.

ونفذت العملية المدمرة "بايندر" التابعة لبحرية الجيش الايراني بناء على حكم قضائي.

كما ضبطت البحرية التابعة للحرس الثوري في تاريخ 3 مايو ناقلة نفط أجنبية في مياه مضيق هرمز تحمل اسم "نيوفي" وترفع علم بنما.