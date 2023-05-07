شاهد.. قصة مدرب مصارعة ايراني سافر لليابان ورزق بـ6 اولاد ومن ثم...

وقال اسفنجاني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "صباح جديد": ان احد المدربين الايرانيين عندما ذهب الى اليابان للمصارعة نصحه بالسفر الى هناك من اجل الاستفادة من امكانيات الرياضة التي يمارسوها، وانه يستطيع ان ينجز الكثير هناك.

واوضح انه رغم الضائقة المالية، الا ان قرر الهجرة الى اليابان، وبعد استقراره هناك لمدة ثلاث اعوام، تزوج من امرأة يابانية ورزق منه ست اولاد كلهم يمارسون رياضة المصارعة، وان ابنه الثالث حاز على ميدالية آسيا للمصارعة واصبح بطلاً بعد ان كسر الرقم القياسي على مستوى اليابان، واعتبرها مرحلة وانجاز جديد لابنه بالنسبة لعمره الحديث ووزنه.

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