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كل ما تجب معرفته عن الانتخابات التركية القادمة ؟

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تشهد تركيا في 14 مايو/أيار الحالي انتخابات رئاسية وبرلمانية هي الثانية وفق النظام الرئاسي، وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق النظام الرئاسي الجديد، في وقت واحد كل خمس سنوات.

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