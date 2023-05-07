"تواصل الإشتباكات" في السودان يلفت الأنظار نحو محادثات جدة

العالم - السودان

وسُمعت أصوات قتال في جنوب الخرطوم اليوم ، وتحديدا في منطقة الصحافة، بينما يتواجد ممثلون عن طرفي الحرب السودانيين في السعودية لإجراء محادثات يأمل وسطاء دوليون أن تضع حدا للصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع والذي تسبب في مقتل المئات وموجات فرار جماعي.



ولم يدل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو بأي معلومات عن مناقشات بين مبعوثيهما.



ورحبت آلية ثلاثية دولية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) في بيان، بالمبادرة.

وعبرت عن أملها في أن "تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مؤكدة أن ذلك "يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى".

وتأتي المحادثات في جدة في إطار مبادرة أميركية سعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب وقوض خطة مدعومة دوليا تهدف للانتقال للحكم المدني بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.



ومنذ اندلاع المواجهات في 15 نيسان/ أبريل تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح، بحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة.