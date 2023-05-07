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مباحثات إيرانية - لبنانية تتناول تعزيز التعاون في مجال الطاقة

مباحثات إيرانية - لبنانية تتناول تعزيز التعاون في مجال الطاقة
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، في لقاء مع وزير الطاقة اللبناني وليد فايز، استعداد إيران لإصلاح وصيانة محطات توليد الكهرباء اللبنانية، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.

العالم - إيران

وأشار محرابيان خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر المياه الدولي في بغداد، إلى المشاكل التقنية والهندسية في شبكة كهرباء لبنان، والتي تسبب زيادة في تكلفة الكهرباء، معربا عن استعداد إيران لتصدير خدمات الهندسة الكهربائية الفنية إلى لبنان ومساعدة لبنان في مجال إصلاح وصيانة وتشغيل محطات الكهرباء باستخدام قدرة ومعرفة المهندسين الإيرانيين.

ونوه إلى أن هناك العديد من الطاقات في إيران، لا سيما في مجال الهندسة الكهربائية، وقال: من الممكن استخدام هذه الطاقات والمعرفة لحل مشاكل صناعة الكهرباء اللبنانية، أحدها استقرار الكهرباء وتخفيض الكلفة بالكيلوواط ساعة.

من جانبه أشار وزير الطاقة اللبناني، إلى المشاكل الجادة التي تواجه الحكومة اللبنانية في مجال توفير كهرباء مستقرة وعلى مستوى البلاد وقال: نحن في لبنان نواجه العديد من المشاكل في صناعة الكهرباء، والكثير من الدول التي تعيق تعاوننا مع إيران لا تساعدنا في طريق إصلاح وتحسين شبكة الكهرباء اللبنانية، وخاصة في المجال الهندسي.

وأعرب فايز عن أمله بحل بعض مشاكل صناعة الكهرباء في لبنان في ظل رفع مستوى التعاون مع إيران والاستفادة من معرفتها وخبرتها في مجال الهندسة الكهربائية والطاقة.

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على ضرورة استمرار الاجتماعات الفنية واجتماعات الخبراء بهدف متابعة الموضوعات المطروحة على بساط البحث.

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