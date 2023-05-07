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إفتتاح الأسبوع الثالث للأفلام الصينية في إيران

إفتتاح الأسبوع الثالث للأفلام الصينية في إيران
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحضور جمع من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية والسينمائية من إيران والصين أفتتحت في مؤسسة فارابي السينمائية الإيرانية في طهران مراسم الأسبوع الثالث للأفلام الصينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وألقى رئيس منظمة السينما الإيرانية محمد خزاعي كلمة في هذه المراسم أكد فيها أن: العالم يذكر الحضارتين الكبيرتين لكل من إيران والصين ودورهما في طريق الحرير.

وأعرب هذا المسؤول عن بالغ ارتياحه لاستضافة هذه المراسم، ورحب بالضيوف المسؤولين الثقافيين والفنانين والسفير الصيني لدى طهران لمشاركتهم في هذه المراسم.

ووصف خزاعي السينما الإيرانية والصينية بأنهما تتميزان بخصوصيات متألقة في العالم، مؤكدا أن بإمكان الشعبين الإيراني والصيني المزيد من التقارب بينهما نظرا لهذه الخصوصيات وماضيهما الحضاري والثقافي.

وتابع قائلا: إن الارتباط السينمائي القائم بين كلا البلدين يحظى بأهمية بالغة، حيث توجد الكثير من الإمكانات التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، اذ أن التعاون الثقافي وتعزيز اقتصاد السينما بينهما يعتبران أحد أهم هذه الامكانات.

وأشار رئيس منظمة السينما الإيرانية إلى التقدم الذي حققته السينما الإيرانية مؤكدا أن هذه السينما تبوأت مكانة متميزة في العالم بسبب المفاهيم الانسانية والأخلاقية التي تدعو لها، من خلال الاعتماد على عنصرين حيويين وهما الفن الإسلامي والشرقي.

ورأى خزاعي أن السينما الإيرانية والصينية ونظرا للماضي التاريخي والحضاري لكل من إيران والصين، بإمكانهما أن تصبحا من رواد السينما الهادفة في العالم الذي يشاهد فيه انهيار الإحتكار الغربي للسينما على الصعيد العالمي.

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