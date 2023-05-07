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المشهد اليمني..

تشاور للانتقالي في عدن واستعدادات جديدة لمفاوضات بشأن الأسرى 

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

نظم "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من قبل الامارات اجتماعا في عدن قال إنه من اجل التشاور بين القوى والاحزاب السياسية في الجنوب بغية دعم ما اسماه خيار  الانفصال  وإعلان الجنوب دولة مستقلة.

العالم - المشهد اليمني

وشدد رئيس المجلس "عيدروس الزبيدي" الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي المعين من قبل السعودية شدد على طرد حكومة ما يسمى بالمجلس الرئاسي وانفصال الجنوب عن الشمال.

هذا بينما اعلنت تيارات جنوبية وشخصيات سياسية رفضها لجلسات التشاور وقالت إن المجلس الانتقالي يحاور او يشاور نفسه وان الهدف من المؤتمر هو اعادة الانتقالي للواجهة وإقصاء من تبقى من الجنوبيين وتهميشهم.

كما شنت وسائل اعلام محسوبة على حزب الاصلاح هجوما كبيرا على الانتقالي، وقالت إن الاجتماع يعتبر انقلابا جديدا على المواقف السعودية في اليمن وإن الانتقالي يسعى الى الاستحواذ على الجنوب وطرد ما يسمى بالمجلس الرئاسي مجددا من عدن.

هذا بينما قالت وسائل اعلام يمنية إن دول العدوان تسعى الى تفتيت البلاد وتقسيمها قبل ان يكون هناك اي حل لايقاف الحرب ورفع الحصار.

الى ذلك أعلنت صنعاء أن جولة المفاوضات المقرر عقدها بينها وقوى العدوان منتصف أيار/ مايو الجاري، ستشمل تبادل الف واربعمئة أسير من الجانبين، متهمة أمريكا بعرقلة أي تقدم في ملف الأسرى.

وقال رئيس لجنة الأسرى "عبد القادر المرتضى" إن صنعاء لا زالت تنتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقا.

فما هو الهدف من مؤتمر او اجتماع انتقالي في عدن؟ وكيف يقرأ اليمنيون هذا الاجتماع في ظل استمرار الحرب والحصار؟ وكيف يمكن قراءة المشهد في الجنوب في ظل الانقسامات والازمات بين المكونات هناك؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج "المشهد اليمني" علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من منسق الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال أحمد العليي، والاعلامي اليمني إسماعيل المحاقري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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