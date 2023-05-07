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الخارجية الإيرانية تعزي الكونغو بضحايا الفيضانات

الخارجية الإيرانية تعزي الكونغو بضحايا الفيضانات
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن تعازيه لجمهورية الكونغو الديمقراطية حكومة وشعباً، عقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد، والتي راح ضحيتها نحو 300 شخصاً.

العالم - إيران

وقدم كنعاني التعازي لأسر الضحايا متمنيا الصحة للجرحى والمصابين في الحادث.

وتعرّضت مناطق في إقليم جنوب كيفو (شرق) إلى فيضانات ليل الخميس الماضي، وقد أتى ذلك بعد يومَين من أمطار غزيرة في رواندا المجاورة، طاولت كذلك القرى الحدودية في الكونغو الديمقراطية وأغرقت عدداً منها.

وارتفعت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 203 قتلى، وما زالت جهود البحث عن مفقودين مستمرّة.

وقال مسؤول محلي إنّ 203 جثث انتُشلت (حتى أمس السبت) وحصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع مع استمرار جهود البحث عن مزيد من المفقودين.

وأعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي يوم غد الإثنين يوم حداد وطني، وأشار إلى أنّ حكومة بلاده المركزية أرسلت فريقاً لإدارة الأزمات إلى جنوب كيفو لدعم حكومة الإقليم.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت في وقت سابق بأنّ أكثر من 780 أسرة شُرّدت نتيجة الفيضانات التي ضربت منطقة أوفيرا في جنوب كيفو، في الأسبوع الماضي.

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