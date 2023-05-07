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روسيا تحبط هجوما بمسيرات على مطار عسكري وسط البلاد

روسيا تحبط هجوما بمسيرات على مطار عسكري وسط البلاد
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إحباط هجوم بالمسيرات على مطار عسكري وسط البلاد، في حين تستعد كييف لشن هجوم على القوات الروسية منذ شهور.

العالم - روسيا

وقال إن هجوما شنته طائرات بدون طيار أوكرانية على مطار سيفيرني في منطقة إيفانوفو يقع شمال شرق العاصمة الروسية تم إيقافه.

كما أوضح أن "هجوما إرهابيا على مطار عسكري في منطقة إيفانوفو تم التخطيط له ضد أنظمة الإنذار المبكر".

وبين مجلس الأمن الروسي أنه تم احتجاز عدد من الأوكرانيين قاموا بتسليم العبوات الناسفة لمهاجمة الطائرات العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة الروسية في شبه جزيرة القرم أنها صدت خلال الليل غارات شنتها عشر طائرات مسيرة أوكرانية على سيفاستوبول.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازوجاييف “خلال الليل، صدت الدفاعات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية هجوما جديدا على سيفاستوبول”، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود.

كما كتب في رسالة على تلغرام، أن أوكرانيا أطلقت "أكثر من عشر طائرات مسيّرة"، مؤكدا أن اثنتين منها أُسقطتا فوق البحر وأن أخرى سقطت في غابة بعد "فقدان السيطرة عليها".

وفي اليوم السابق أعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت صاروخا بالستيا أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.

ويحمل الكرملين كييف مسؤولية هذه الهجمات بينما تنفي أوكرانيا ذلك.

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