رئيس برلمان أوزبكستان: خطط تعاون جارية بين أوزبكستان وإيران

العالم - إيران

وأضاف نورالدين جان إسماعيلوف، اليوم الأحد، خلال لقائه محافظ خراسان رضوي: تتطور العلاقات بين إيران وأوزبكستان في السنوات الأخيرة، ونأمل أن تستمر هذه العلاقات في التوسع في المستقبل.

وتابع: إن حكومتي أوزبكستان وإيران لديهما خطط تعاون جارية، وبناء على ذلك فإن التعاون والتواصل بين الوزارات والنشطاء الاقتصاديين سيؤدي إلى مزيد من العمل والتواصل بين البلدين، وتلعب المجالات البرلمانية، بما في ذلك مجموعة الصداقة البرلمانية للبلدين في هذا الصدد دورا مهما للغاية.

وأشار رئيس البرلمان الأوزبكي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده وإيران بحاجة إلى توسيع كبير وقال: نأمل أن تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على مستوى مناسب، وزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان لإيران في المستقبل القريب ستقود إلى توقيع الوثائق، حتى يتطور اقتصاد البلدين بشكل كبير.

وأضاف إسماعيلوف: من خلال زيارتي إلى محافظتي أصفهان وخراسان رضوي، تمكنت من التعرف على قدرات إيران الأخرى حتى يمكن تكوين صورة أكثر اكتمالا عن إيران.

وقدم رئيس المجلس التشريعي لأوزبكستان في هذا اللقاء توضيحات بشأن إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد لهذا البلد وكذلك تطوير السياسة الخارجية مع الجيران.

وقال رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي أن السياحة والعلاقات الاقتصادية تكمل بعضهما البعض، ووجود السائحين سيؤدي إلى التنمية الاقتصادية، كما سيؤدي التواجد الاقتصادي إلى زيادة عدد السياح بين أوزبكستان وإيران.

بدوره اعتبر محافظ خراسان رضوي وجود مرقد الإمام الرضا (ع) كأحد أهم معالم مدينة مشهد المقدسة ومحافظة خراسان رضوي، وقال: تستضيف مدينة مشهد حوالي 30 مليون زائر في كل عام.

وأضاف يعقوب علي نظري: بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى أوزبكستان، توسعت العلاقة بين البلدين بتوقيع الوثائق، ونأمل أن تزداد العلاقات بين البلدين بشكل أفضل مع زيارة رئيس أوزبكستان لإيران.