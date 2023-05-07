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اول موقف لبناني حيال عودة سوريا الى الجامعة العربية

اول موقف لبناني حيال عودة سوريا الى الجامعة العربية
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

في أول موقف لبنان حيال عودة سوريا الى الجامعة العربية أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عودة سوريا إلى ‎جامعة الدول العربية هي عودة العرب إلى المسرح الدولي.

العالم_لبنان

وغرد الوزير اللبناني عبر تويتر: عودة الشقيقة سوريا إلى ‎جامعة الدول العربية هي عودة العرب كل العرب إلى الدور الفاعل في المنطقة والمسرح الدولي.

بعد غياب دام 12 عامًا، استعادت سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، حيث أصدر وزراء خارجية الدول العربية عقب اجتماعهم اليوم بالقاهرة القرار رقم 8914، والذي أقروا فيه استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

البرلمان العربي رحب بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

هذا ورحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

وأكد في بيان،اليوم الاحد أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف : أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

كما دعا البرلمان العربي، الجانب السوري البناء على هذه الخطوة الهامة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.

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