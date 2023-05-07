شاهد.. الفشل الذريع العنوان الأبرز لتشاور "الانتقالي" في عدن

العالم - خاص بالعالم

وقال العليي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي" يغرد خارج السرب، وإن هذا الاجتماع والتشاور عبارة عن نسخة مكررة للمؤتمر الذي عقد في عام 2017 حيث كانت النتيجة فاشلة كما هو الحال اليوم.

وأضاف، أن لا توجد قوى سياسية تؤيد طرح الانفصال، مشيرا الى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتمتع بحاضة شعبية، وانه يعمل لخدمة أهداف خارجية معروفة وتاريخية لبريطانيا.

وأكد منسق الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال الى أن جنوب اليمن زاخر بالثروات الطبيعية حيث النفط والممرات المائية الدولية والجزر الخلابة لهذا تحاول بريطانيا عبر ادواتها الاقليمية والمحلية السيطرة عليها.

هذا ونظم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الامارات اجتماعا في عدن قال إنه من اجل التشاور بين القوى والاحزاب السياسية في الجنوب بغية دعم ما اسماه خيار الانفصال واعلان الجنوب دولة مستقلة.

وشدد رئيس المجلس "عيدروس الزبيدي" الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي المعين من قبل السعودية شدد على طرد حكومة ما يسمى بالمجلس الرئاسي وانفصال الجنوب عن الشمال، هذا بينما اعلنت تيارات جنوبية وشخصيات سياسية رفضها لجلسات التشاور وقالت إن المجلس الانتقالي يحاور او يشاور نفسه وان الهدف من المؤتمر هو اعادة الانتقالي للواجهة وإقصاء من تبقى من الجنوبيين وتهميشهم.

كما شنت وسائل اعلام محسوبة على حزب الاصلاح هجوما كبيرا على الانتقالي وقالت إن الاجتماع يعتبر انقلابا جديدا على المواقف السعودية في اليمن وإن الانتقالي يسعى الى الاستحواذ على الجنوب وطرد ما يسمى بالمجلس الرئاسي مجددا من عدن.

هذا بينما قالت وسائل اعلام يمنية إن دول التحالف تسعى الى تفتيت البلاد وتقسيمها قبل ان يكون هناك اي حل لايقاف الحرب ورفع الحصار.