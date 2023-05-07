سوريا في الجامعة العربية.. ومعادلات المنطقة الجديدة، هل تنهي محادثات جدة الصراع في السودان؟

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. وافق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة، الأحد، على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.?وبعودة سوريا الى شغل مقعدها في الجامعة تطوى صفحة من اثنتي عشرة سنة من المقاطعة العربية لدمشق التي كانت تواجه وحلفاءها حربا ارهابية شعواء دعمت من الشرق والغرب ولم تفلح في كسر ارادة دمشق في الصمود وفي الحفاظ على سيادة الدولة.

ومصادر متابعة ذكرت أن مشروع القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب نص على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتبارا من الاحد. يأتي ذلك قبيل موعد القمة العربية المقررة في مدينة جدة في التاسع عشر من هذا الشهر.



الخارجية السورية وفي بيان شددت على أهمية العمل المشترك والحوار للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية..من جهته قال الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد ‏الصحاف، من القاهرة، أن دبلوماسية الحوار، ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق، كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة.



وكانت الجامعة العربية جمدت عضوية دمشق فيها، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام الفين واحد عشر ، بموافقة ثماني عشرة دولة، في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت آنذاك.



وبعودة سوريا الى الجامعة العربية تطوى صفحة سوداء في طريقة تعاطي الجامعة مع سوريا التي واجهت وحلفاءها الارهاب العابر للحدود وللطوائف،في شكل من اشكال الانتقاص من سيادة الدول التي تعامت عنها الجامعة العربية لا بل تداعت لاعطاء مقعد سوريا لجماعات متطرفة مسلحة كان همها الوحيد تقسيم سوريا وتدميرها خدمة لاجندات هدامة.



دمشق ومحور المقاومة الذي وقف معها في احلك الظروف ،ها هي اليوم تنتصر دعوتها التي اطلقتها واصرت عليها مرارا على ضرورة الوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تعصف بالامة، لقد وصلت الجامعة العربية الى هذا القرار متأخرة كثيرا بينما كانت سوريا تتمزق بفعل الارهاب والقتل والتدمير..وصدوره اليوم يعد انتصارا كبيرا للدولة السورية التي حاربت الإرهاب والتدخل الخارجي. ربما يعكس البيان الصادر عن الجامعة العربية إدراكا لهذه الحقائق وحرصا على الأمن القومي العربي وحرصا أيضا على أن تكون هناك عملية سياسية في سوريا بعيدا عن الإرهاب والتآمر والتدخل الخارجي.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان.

فيما تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم رغم المحادثات الجارية لتثبيت الهدنة. وفيما لقيت المحادثات ترحيبا محليا واقليميا ودوليا يسود قلق من تحول معارك الخرطوم إلى حرب استنزاف.

وتتجه الأنظار نحو مدينة جدة السعودية حيث تجري مباحثات هدفها وضع حد لمواجهات السودان وفتح طريق الحل السياسي. محادثات انضم إليها مفوض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث ليبحث مع ممثلين عن أطراف الصراع؛ القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان. دون اي بوادر أو مؤشرات إلى إمكان غريفث التوصل إلى هدنة جديدة.

المحادثات في جدة تأتي في إطار مبادرة سعودية أميركية، تعد أول محاولة جادة لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

وبينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام، أوضح طرفا الصراع أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية، ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب. وأكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي مشاركة جماعته في المحادثات وانه يأمل في أن تحقق الهدف المرجو منها وهو فتح ممر آمن للمدنيين.

وكان حميدتي قد تعهد إما بالقبض على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو قتله. وثمة أدلة على الأرض تشير إلى أن الجانبين ما زالا عازفين عن التوصل لحل وسط يوقف إراقة الدماء. حيث سمعت أصوات قتال جنوبي الخرطوم توازيا مع المحادثات التي تشهدها السعودية. وأجبرت المعارك عددا كبيرا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء ومن نقص مخزون الطعام والمال.

ورحبت قوى محلية وجهات إقليمية وعربية وآلية ثلاثية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و'الهيئة الحكومية للتنمية' بهذا التطور السياسي. وعبرت عن أملها في أن تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة أن ذلك يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى.

أزمة السودان لقت صدى لها في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة؛ وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من هناك؛ إن المفاوضات بين طرفي النزاع تستحق الدعم؛ وحذر في ذات الوقت من أن يتحول الصراع الحالي إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، تجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.