الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكم بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي

الحكم بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني المعروف هشام الهاشمي وذلك بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم لعشر مرات متتالية.

العالم- العراق

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.

بدوره أكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن " محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية .

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

روابط ذات صلة

الطيران الحربي العراقي يقتل مجموعة إرهابية في ديالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ترقّب لمحادثات السعودية بين طرفي النزاع لإرساء هدنة جديدة بالسودان

تصدير 220 ألف طن من السلع إلى العراق عبر معبر برویزخان

قبلان حذر من مخطط تهجيري للشعب اللبناني لصالح توطين الزوح

إنتشال 4 جثث متحلله في سواحل "تونس" والبحث عن مفقودين محتملين !

الحكم بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي

بالفيديو.. عودة سورية إلى الجامعة تطوي صفحة سوداء استمرت 12 سنة