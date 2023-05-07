قبلان حذر من مخطط تهجيري للشعب اللبناني لصالح توطين الزوح

لعالم-لبنان

وقال ما تريده واشنطن وبروكسل لبنان بلا شعب لبناني، وكيان وطني بشعب نازح، والحل بتسوية رئاسية سريعة. يجب تدشين انتفاضة سياسية وطنية كبرى بوجه خونة التعطيل السياسي لأن وجود لبنان بات بأسوأ خطر على الإطلاق.

ورأى أنه وسط أسوأ ضياع سياسي وانهيار اقتصادي وتهديد وجودي للبلد قلنا بأن التغيير السياسي ضرورة وطنية، ودولة الطوائف كارثة وجودية على لبنان، والمشاريع الطائفية خطر على الطوائف وعلى لبنان.

واعتبر قبلان، في كلمة خلال احتفال تأبيني في بلدة ميس الجبل الجنوبية، أن الحل يكون بدولة المواطنة فقط، ودون دولة المواطن المواطن ليس أكثر من فريسة للذئاب، والحل يكمن بكسر المزارع السياسية والخلاص من فسادها وطغيانها.

وشدد على أن لبنان ليس ملكا لأحد، والبلد من انهيار إلى انهيار، والناس تحولت إلى قطعان جوع وفقر وشحادة وتعاسة وسط تسونامي جرائم وفلتان، والمطلوب إنقاذ رئاسي وإلا انهار كل شيء، والزعامات التي تعطل التسوية الرئاسية مجنونة ومجرمة وفاسدة والطبقة التي تؤيدها تضع السكين على رقبتها وتدفع لبنان نحو المجهول.