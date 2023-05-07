طهران: المواقف التدخلية الأوروبية تحرض على توسع الإرهاب في العالم

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد قال "كنعاني" بهذا الشأن: إنه لمدعاة للأسف الشديد، أن تقوم بعض الدول الأوروبية وبدل التصدي للإرهابيين الذي يستهدفون أرواح المواطنين الأبرياء ويمارسون الجرائم علنا، تقوم في خطوة غير مبررة ومغايرة للقيم الأساسية لحقوق الإنسان، بتوفير الدعم لهؤلاء الإرهابيين.

وأضاف أن: "حبيب الله فرج الله كعب" المعروف بـ"حبيب إسيود" كان متزعما لإحدى الزمر الإرهابية ومشرفا على التخطيط وتنفيذ الكثير من العمليات الإجرامية، بما في ذلك العملية الجبانة في 21 مايو 2018 بمدينة أهواز (تابعة لمحافظة خوزستان – جنوب غرب) والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة جمع من المواطنين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال.

وتابع أن هذا الشخص يحمل في سجله الأسود قائمة بالاغتيالات وقتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هكذا مواقف غربية داعمة للإرهابيين، ليست فقط محاولة من أجل الحؤول دون تطبيق العدالة، وإنما تؤدي إلى التحفيز وأيضا الترويج لظاهرة الإرهاب البغيضة في أنحاء العالم.

وجدد كنعاني التأكيد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مصممة على المضي في مكافحة الإرهاب وتنفيذ العدالة بوجه الإرهابيين، وسوف لن تدخر أي جهد لصون حقوق الشعب الإيراني وتوفير الأمن له.

وفي الختام إذ استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المواقف المخربة لمنتهكي حقوق الإنسان، قال إنه "لو كانت الإرادة والعزيمة الجادة في مكافحة الإرهاب معدومة لدى الادعياء الأوروبيين، إذن وكحد أدنى فليكف هؤلاء عن مواقفهم الداعمة للإرهابيين التي تزيد في معاناة أسر الضحايا".