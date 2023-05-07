الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/تشييع جثمان الشهيد 'ديار عمري' الذي أعدمه مستوطن إسرائيلي

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير الداخل الفلسطيني المحتل عصر الأحد، جثمان الشهيد ديار عمري (20 عاما) بقرية صندلة في الداخل، والذي استشهد برصاص مستوطن، بعد الاعتداء عليه في مركبته مساء أمس السبت.

العالم- فلسطين

وهتف المشاركون بتشييع الشهيد بعبارات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وطالب المشيعون بالرد على جريمة إعدام الشاب عمري، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعدم السكوت عليها.

تشييع جثمان الشهيد "ديار عمري" الذي أعدمه مستوطن إسرائيليوقبيل ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شابين من قرية صندلة وهما من عائلة الشهيد عمري بزعم "أنهما عرقلا سير جلسة المحكمة"، عرض قاتل الشهيد على محكمة الاحتلال.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال المستوطن القاتل لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

وتسود أجواء من الحزن والأسى صندلة، ويتوافد عدد من الأهالي في القرية ووفود من مختلف أنحاء الداخل، إلى منزل عائلة الشهيد.

وتشهد القرية إضرابًا شاملًا منذ صباح اليوم تنديدًا بإعدام الشهيد عمري.

وكان مستوطن أعدم الشاب عمري بعد أن اعتدى عليه في سيارته قرب منطقة مرج بن عامر بالداخل الفلسطيني المحتل مساء السبت

روابط ذات صلة

شاهد.. بعد استشهاد "خضر عدنان" البحارنة يستنجدون لـ"السنكيس"

وقفة لاسترداد جثمان الشهيد 'خضر عدنان' في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تداعيات الحرب السوداني.. "نهب وسلب"و سقوط عشرات القتلى والجرحى باشتباكات قبلية في دارفور

إنه معلق بخيط رفيع.. مستشار أوكراني سابق يدعو زيلينسكي للاستقالة

كلام ناري من وهاب.. ورسالة إلى "البعض" في لبنان

باول تعليق.."الإمارات" تبدي موقفها حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

شاهد/تشييع جثمان الشهيد 'ديار عمري' الذي أعدمه مستوطن إسرائيلي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-05-2023