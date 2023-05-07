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باول تعليق.."الإمارات" تبدي موقفها حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

باول تعليق..
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية.

العالم - الإمارات

وشدد قرقاش على أن التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي".

وأضاف أن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الاقليمي.

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأحد، القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو/أيار 2023.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه سيخطر سوريا الليلة بعناصر القرار رقم 8914.

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