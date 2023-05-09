سلطات الاحتلال تحاول تغيير مبدأ توازن الرعب مع المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وجديد تلك الاعتداءات قيام الطائرات الحربية بالإغارة على مبنى سكني في غزة ما ادى لاستشهاد ثلاثة عشر فلسطينيا بينهم اطفال ونساء، وثلاثة من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نعت الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على غزة، متوعدة جيش الاحتلال وقادته بأنهم سيدفعون ثمن هذا العدوان.



كما استشهد شابان فلسطينيان باستهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي آلية شرق منطقة القرارة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



جماهير اهالي غزة شيعت شهداء العدوان الصهيوني على القطاع ، وحمل المشيعون نعوش الشهداء في موكب مهيب تقدمه قادة وممثلون عن مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، وردد المشاركون شعارات تنادي بالثأر لدماء الشهداء.



وتوعدت المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها بالرد على العدوان الذي أدى إلى ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا بينهم أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس جهاد شاكر الغنام، والقيادي العسكري طارق محمد عز الدين، وعضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم.



حزب الله وفي بيان اعلن تضامنه الكامل مع حركة الجهاد وتأييده التام لكل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. ‏



وتحسبا لأي تداعيات للعدوان على قطاع غزة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية في مناطق إضافية استعدادا لأي هجوم صاروخي من القطاع.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق طرق في الجنوب أمام حركة السيارات، وتعليق الدراسة حتى مسافة أربعين كيلومترا عن غزة، كما طلبت سلطات الاحتلال من مستوطني الجنوب النزول الى الملاجئ.

وسط حالة من الترقب والخوف من رد المقاومة في وقت يتوقع فيه مراقبون تدحرج كرة التصعيد ردا على تلك الاعتداءات كما ونوعا واعادة رسم معادلات الردع التي ستقررها المقاومة الفلسطينية.

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