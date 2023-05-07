باقري: سنبحث في فرص التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والعمانية +فيديو

العالم - إيران

وفي تصريح لدى وصوله مسقط اليوم، أعرب اللواء محمد باقري عن سعادته لقاء دعوة نظيره الفریق الرکن بحري عبدالله بن خمیس الرئیسي؛ لافتا إلى أنه سيبحث في هذه الزيارة فرص التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية.

وقال اللواء باقري لا شك أن هذه الزيارة ستترك أثرا ملفتا في سياق تطوير التعاون والدفع بالسلام ونشر المودة داخل المنطقة؛ مبينا أنه سيلتقي مع قادة القوات المسلحة وسائر الشخصيات السياسية في السلطنة.

ومضى رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى التأكيد، على القضايا الإقليمية وسبل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبارها من المحاور الأخرى لزيارته الحالية إلى مسقط.

يذكر أن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، يرافق رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني في هذه الزيارة.