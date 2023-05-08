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مقتل 7 أشخاص بحادث دهس في ولاية تكساس الأمريكية

مقتل 7 أشخاص بحادث دهس في ولاية تكساس الأمريكية
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية يوم الأحد، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون، دهستهم سيارة أثناء انتظارهم في محطة للحافلات بالمدينة.

العالم-الامريكيتان

وقال المحقق بشرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، إن الحادث وقع حوالي الساعة 8:30 صباح الأحد في محطة للحافلات بالقرب من مأوى للمهاجرين في المدينة الحدودية.

وأضاف أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى الحادث.

والسبت، لقي 9 أشخاص مصرعهم وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وأصبح إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرا شائعا، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 200 حادث على الأقل هذا العام، وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2016.

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