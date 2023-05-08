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ملفات ساخنة في دول المغرب العربي

الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بالتفصيل، احتدام التنافس الانتخابي في الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا. وتحديات محاربة الفساد في المغرب وتداعيات توقيف وزير سابق، كما تطرق البرنامج الى اعادة جدل الحريات الى الواجهة في تونس والحراك الأميركي في قطاع النفط الليبي ومساع للحد من الحضور الروسي. البرنامج تطرق ايضا الى هل تتقلب الجزائر على شبح العطش خلال الصيف المقبل؟

العالم – المغاربية

موريتانيا

تستمر الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة فيما تبرز تساءلات عن رهانات الحكومة والمعارضة، فهذا الاستحقاق يشكل اختبارا حقيقيا للنظام وحزب الانصاف بحلته الجديدة وهو الحزب الوحيد الذي يمتلك حضورا قويا في جميع الدوائر الانتخابية.

المغرب

أعادت متابعة وزير مغربي سابق في حال اعتقال متهمين آخرين في قضايا متعلقة بالفساد، أعادت النقاش حول مساعي السلطات في محاربة الفساد في خضم دعوات الى فتح ملفات حول قضايا أخرى وسط تأكيدات بأن نجاح ذلك مرتبط بتوافر الارادة السياسية وغياب تواطؤ بعض المسؤولين.

تونس

يتواصل الجدل في تونس فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر، حيث تصاعد السجال بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد زمعارضيه بعد ما اشيع عن سحب كتاب من معرض الكتاب الدولي يحمل عنوان فاركشتاين تونس للروائي كمال الرياحي الذي تضمن مقالات صحفية تتحدث عن صناعة الدكتاتوريات.

ليبيا

أشار تحركات الولايات الأخيرة الى رغبة الادارة الاميركية في تعزيز نفوذها الاقتصادي قي ليبيا من خلال توقيع اتفاقيات نفطية تحقيقا لمصالحها ولتعويض صادرات النفط الروسي نحو أوروبا وايضا تحجيم الحضور الروسي المتنامي في البلد الذي يشهد منذ سنوات حربا ولم يستطع بعد تحقيق استقرار سياسي.

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