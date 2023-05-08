ملفات ساخنة في دول المغرب العربي

العالم – المغاربية

موريتانيا

تستمر الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة فيما تبرز تساءلات عن رهانات الحكومة والمعارضة، فهذا الاستحقاق يشكل اختبارا حقيقيا للنظام وحزب الانصاف بحلته الجديدة وهو الحزب الوحيد الذي يمتلك حضورا قويا في جميع الدوائر الانتخابية.

المغرب

أعادت متابعة وزير مغربي سابق في حال اعتقال متهمين آخرين في قضايا متعلقة بالفساد، أعادت النقاش حول مساعي السلطات في محاربة الفساد في خضم دعوات الى فتح ملفات حول قضايا أخرى وسط تأكيدات بأن نجاح ذلك مرتبط بتوافر الارادة السياسية وغياب تواطؤ بعض المسؤولين.

تونس

يتواصل الجدل في تونس فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر، حيث تصاعد السجال بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد زمعارضيه بعد ما اشيع عن سحب كتاب من معرض الكتاب الدولي يحمل عنوان فاركشتاين تونس للروائي كمال الرياحي الذي تضمن مقالات صحفية تتحدث عن صناعة الدكتاتوريات.

ليبيا

أشار تحركات الولايات الأخيرة الى رغبة الادارة الاميركية في تعزيز نفوذها الاقتصادي قي ليبيا من خلال توقيع اتفاقيات نفطية تحقيقا لمصالحها ولتعويض صادرات النفط الروسي نحو أوروبا وايضا تحجيم الحضور الروسي المتنامي في البلد الذي يشهد منذ سنوات حربا ولم يستطع بعد تحقيق استقرار سياسي.