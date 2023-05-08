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مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند

مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت شرطة منطقة مالابورام، إن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكبا، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصا نتيجة الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية هندية أخرى، أن من بين القتلى ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وقال وزير الرياضة ومصايد الأسماك في كيرالا، (في. عبد الرحمن)، الذي كان يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، للصحفيين، إنه من المرشح أن يرتفع عدد القتلى.

وأفادت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته العميقة من المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.

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مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند

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