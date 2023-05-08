تيك توك وصناعة المحتوى – الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقالت ضيفة الحلقة الاستاذة الجامعية الدكتورة خلود الوتار انه لابد من وجود مؤسسات لتثقيف على المجتمع على عدم التأثير بسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأسر مشيرة الى انه لابيد للجتمع أن يحافظ على التقاليد والقيم التي يتسم بها ولا يسمح للتأثيرات الخارجية أن تؤثر على قيمه ولذا فإن وجود مؤسسات معنية بهذا الشأن صار أمر ضروري.

وأضافت أن معظم الدول العربية تفتقد الى المؤسسات المعنية التي تساهم في تثقيف المجتمع على الحفاظ على قيمه ومبادئه ولذك فإن الثقافات التي دخلت المجتمعات العربية.

من جهته قال رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي إن التربية الذاتية لابد لها أن تكون بمستوى عال قبل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك لأن المستخدم عبر استخدام هذه المواقع ينقل ثقافته وتربيته للعالم.

وأشار الدكتور بعلبكي الى أن الأسر لها دور كبير في تربية أبنائها لتكون وسيلة إيجابية في تثقيف المجتمع عبر التواصل الاجتماعي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ربيع بعلبكي – رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان

د. خلود الوتار – استاذة جامعية

مارينا حسن – ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي