أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 08 مايو 2023

قدس ..

الصادرات غير النفطية الإيرانية تصل لخمسين مليار دولار برقم قياسي جديد بأربعة عقود

ارمان ملي ..

عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية .. قرار إجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ..

خراسان ..

عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد 12 عاما , إنعكاس لإنتصار جبهة المقاومة

رويش ملت ..

النشاطات الدبلوماسية الإيرانية المؤثرة الأخيرة في المنطقة , كابوس جديد يقض مضاجع الصهاينة ..

جوان ..

المعارك في السودان تدخل أسبوعها الرابع .. إشتباكات عنيفة بالخرطوم ومباحثات بين الجيش والدعم بجدة

ابرار ..

أوساط يمنية تتحدث عن مواصلة التحالف السعودي غاراته وقصفه المدفعي على مناطق بمحافظة الحديدة ..

افتاب يزد ..

جاووش أوغلو ينوه بشروط تركيا للتطبيع مع سوريا, و قليجدار أوغلو يعد بإخراجه اللاجئين السوريين

رسالت ..

الحكومة التركية تعبر عن غضبها على وصف مجلة الايكونوميست البريطانية أردوغان بالديكتاتور

اطلاعات ..

الجيش الأوكراني تحدث عن إسقاط دفاعاته الصاروخية لأحدث صاروخ فرط صوتي روسي وموسكو تنفي

سياست روز ..

العنف في الولايات المتحدة يحصد نحو خمسة عشر الف ضحية منذ بداية هذا العام

عصر ايرانيان ..

إتساع دائرة تحجيم التعامل بالدولار في المعاملات التجارية والإقتصادية في العالم ..

ايران ..

الشرطة البريطانية تعتقل عشرات الأشخاص المناهضين للملكية خلال مراسم تتويج تشارلز الثالث..

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( فك رموز عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية )..تمخض اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة عن قرار يدعم عودة سوريا لعضويتها, القرار سيُطرح على القمة العربية القريبة بجدة للمصادقة عليه رسميا , وهي القمة التي قد يحضرها الرئيس السوري بشار الاسد ايضا.

إن سوريا عادت عمليا لعضوية الجامعة العربية بعد غياب إثني عشر عاما من محاولات فرض عزلة إقليمية عليها.

ان عودة سوريا للجامعة العربية انعكاس لواقع الفشل الميداني الذريع للمعارضة المسلحة التي تشكل التنظيماتُ الارهابية الجزء الاكبر منها ولفشل السيناريوهات الغربية الصهيونية لاسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد. فما يحدث اليوم من اعادة بلدان عربية علاقاتها مع سوريا بعد قطيعة سنوات يُترجِمُ حقيقة انتصار جبهة المقاومة في المنطقة ، كما يترجم واقع قرب دخول سوريا مرحلة اعادة اعمارِ وبناء ما خلفته الحرب من دمار.

جوان ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( المعارك تدخل أسبوعها الرابع بالسودان )..الوضع عجيب علىى صعيد الازمة الساخنة جدا في السودان حيث تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم بالخرطوم ومناطق اخرى في الوقت الذي تجري فيه مباحثات بين طرفي النزاع السوداني بمدينة جدة السعودية. وحسب اوساط الاتحاد الافريقي.

إن إستمرار المعارك وإرتفاع حصيلة الضحايا والدمار بالسودان يجعل من الصعب التكهن بمدى فرص نجاح المفاوضات السودانية بجدة .

ولكن مع ذلك ليس من المستبعد ان تؤدي الوساطات الدولية وخاصة الافريقية الى ايجاد ارضية مناسبة لتوصل طرفي النزاع لحل وسط رغم وجود خلافات اساسية تفجرت عمليا بمصادقة قائد الجيش على الاتفاق السياسي الاطاري مع الاحزاب السياسية بشأن نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة وحل قوات الدعم السريع بدَمجِها بالجيش , ورفضِ قائد هذه القوات التوقيعَ على هذا الاتفاق.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات التركية في مقالها(الأنظار موجهة نحو الإنتخابات التركية)..تركيا تقف على عتبة انتخابات رئاسية حاسمة تدل كلُّ المؤشرات على انها قد تشكل مفترق طريق واقعيا على صعيد السياسات والمواقف التركية الداخلية والدولية ايضا.

السباق الرئاسي يدور في الواقع بين أردوغان ومرشح المعارضة السداسية كمال قليجدار أوغلو , والرجلان يطرحان رؤىً ووعودا متباينة تماما.

ففوز اردوغان بولاية رئاسية جديدة يعني مواصلة تركيا نهجها الحالي داخليا واقليميا ودوليا , وفوز قليجدار اوغلو يعني تغييرا في السياسات الاقتصادية وتوجها اكبر نحو اوروبا والغرب بصورة عامة .

ونقطة الاشتراك على الصعيد الاقليمي بين اردوغان ومنافسه الرئيسي تكمن في تركيزهما على الموقف التركي من الازمة السورية ولكن من زاويتين مختلفتين , فاردوغان يرغب في تطبيع العلاقات مع دمشق لكن بشرط ضمانات للامن القومي التركي , فيما تحدث قليجدار اوغلو عن انهاء التدخل التركي بسوريا واعادة اللاجئين السوريين لبلادهم.

وفي كل الاحوال تركيا مقبلة على مفترق طرق بالغ الاهمية .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( مخاوف أوكرانيا من إحتمال فشل هجومها المضاد ) .. تقول قيادات عسكرية اوكرانية انه من الخطأ جدا استباق الامور بشأن الهجوم الاوكراني المضاد المرتقب بطرح توقعات مبالغ فيها حول نتائجه.

وزير الدفاع الأوكراني أوضح بأن التوقعات الغربية المبالغ فيها بشأن الهجوم المضاد تحجم عمليا من أية مكتسبات واقعية قد يحققها.

ان لسان حال كبار القادة العسكريين الاوكرانيين يقول ان اوكرانيا تواجه قوى عظمى كروسيا , والهجوم المضاد لن يكون نزهة ابدا وكل الاحتمالات ستكون مطروحة فيه . ان هذا الكلام يعكس عمق مخاوف وقلق كييف من احتمال تعثر هذا الهجوم المضاد في ظل استعدادات عسكرية روسية مكثفة لمواجهته.

كيهان ..

في تقريرها ( فوضى العنف في أمريكا ) كتبت صحيفة كيهان ..العنف يعصف بالمجتمع الامريكي بشكل لم يسبق له مثيل , وحسب الاحصائيات الرسمية .. حصدت جرائم العنف بالأسلحة النارية أرواح ما يقرب من خمسة عشر ألف أمريكي منذ مطلع هذا العام.

وتقول محافل رسمية ان الرقم تجاوز عن الاربعة عشر الف وسبعمائة شخص باقل من خمسة اشهر ومن بين الضحايا عدة مئآت من الاطفال وتلاميذ مدارس شهدت احداث اطلاق نار هذا الى جانب جرائم اطلاق نار بشكل عشوائي على المارة وضحايا لمعارك بين عصابات مسلحة واخرين ضحايا لرصاص الشرطة ايضا.

وتقول محافل اعلامية وسياسية امريكية ان مافيا مصانع الاسلحة بالكونغرس تحول دون تدوين قانون نهائي وحازم يحظر بيع السلاح في امريكا.