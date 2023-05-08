لبنان: أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة دون سوريا.. مبروك للأمّة العربية

العالم_لبنان

واضاف القاضي في تغريدته "سوريا الموروث والتاريخ والموقع والدور، التي تمثّل الممر الإلزامي لتحقيق التعاون العربي وعنصرًا إيجابيًا فيه على المستويات كافة لا سيما ثقافيًا"، مختتما تغريدته قائلا: "‏مبروك للأمّة العربية...عاشت سورية".

واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية انتصار لها كما انتصار ساهم لبنان فيه سياسيا. واكد بان لبنان يجب ان يكون جزءا أساسيا في إعادة اعمار سوريا، نافيا ان يكون قد زار سوريا في الايام الماضية.

واشار باسيل في حديث تلفزيوني الى انه لدينا فرصة كبيرة في استعادة العافية في سوريا وعودة النازحين تحتاج إعادة اعمار وعلينا ان نساهم في ذلك.

ولفت الى انه يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ قراراً في موضوع النازحين السوريين، فالدولة لم تأخذ بعد أي قرار بل تدابير لامتصاص النقمة، وإن لم تفرض الدولة نفسها كدولة سيتم حلّ مسألة النزوح على حسابنا.