الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة دون سوريا.. مبروك للأمّة العربية

لبنان: أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة دون سوريا.. مبروك للأمّة العربية
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على توتير، "قلناها في الرياض في كانون الأوّل من العام ٢٠٢٢. أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية".

العالم_لبنان

واضاف القاضي في تغريدته "سوريا الموروث والتاريخ والموقع والدور، التي تمثّل الممر الإلزامي لتحقيق التعاون العربي وعنصرًا إيجابيًا فيه على المستويات كافة لا سيما ثقافيًا"، مختتما تغريدته قائلا: "‏مبروك للأمّة العربية...عاشت سورية".

واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية انتصار لها كما انتصار ساهم لبنان فيه سياسيا. واكد بان لبنان يجب ان يكون جزءا أساسيا في إعادة اعمار سوريا، نافيا ان يكون قد زار سوريا في الايام الماضية.

واشار باسيل في حديث تلفزيوني الى انه لدينا فرصة كبيرة في استعادة العافية في سوريا وعودة النازحين تحتاج إعادة اعمار وعلينا ان نساهم في ذلك.

ولفت الى انه يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ قراراً في موضوع النازحين السوريين، فالدولة لم تأخذ بعد أي قرار بل تدابير لامتصاص النقمة، وإن لم تفرض الدولة نفسها كدولة سيتم حلّ مسألة النزوح على حسابنا.

روابط ذات صلة

اول موقف لبناني حيال عودة سوريا الى الجامعة العربية

بلديات لبنانية تقر بعجزها عن ضبط أوضاع النازحين السوريين

بوحبيب: سوريا أساسية بالجامعة العربية ويجب أن تعود لموقعها

59 مليار دولار كلفة النزوح السوري في لبنان

لبنان يعلن استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخاوف للبنانية من توطين النازحين السوريين تتوسع

مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية

وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع اميركا في حالة تجمد

بري: عودة سوريا الى الجامعة بارقة أمل لقيامة جديدة

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يزور إيران غدا

نشر 100 زورق مُسَيَّر في الخليج الفارسي.. أمريكا ومحاولة إعادة المنطقة الى ما قبل الإتفاق الإيراني السعودي