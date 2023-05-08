الاشتباكات تتجدد في الخرطوم تزامنا مع محادثات جدة

العالم-السودان

وأفادت مصادر صحفية في السودان، بتجدد الاشتباكات، بعد هدوء نسبي شهدته العاصمة فجرا وصباح اليوم.

وأكدت المصادر أن الطيران الحربي حلق في سماء الخرطوم فيما تصدت المضادات الأرضية له، مشيرا إلى أن طيران القوات المسلحة قصف مواقع لقوات الدعم السريع في شمال الخرطوم.

من جهة أخرى، أعلن جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي الموقع على اتفاق سلام جوبا، مغادرة العاصمة الخرطوم نحو إقليم دارفور بعد دخول المعارك أسبوعها الرابع.

ورأى مراقبون أن مغادرة القوات نحو دارفور قد تكون "تنسيقا مع الجيش لمزيد من الانتشار وتأمين بعض بؤر الصراع هناك".

سياسيا، تتجه الأنظار نحو المحادثات التي انطلقت بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة بمبادرة أمريكية-سعودية، وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن أمله في أن يقود الحوار بين الجانبين إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.