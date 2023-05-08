الصحة الإيرانية: تسجيل 139 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 610 آلاف و 199 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 74 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 362 ألفا و 230 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 180 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 474 ألفا و 567 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 525 ألفا و 715 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 11 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 146 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).