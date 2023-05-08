الحكومة والحلول الأمنية  الفاشلة +فيديو

العالم - حديث البحرين

وكلما طال أمد أزمات البحرين توسعت لائحة المطالب وتعددت ايضا، فلا يمكن ان تؤدي الحلول الامنية الى أي انفراج فهي على العكس تماما تفاقم الأوضاع وتزيد في المصاعب، أمام البلاد والمواطنين، فمشروع الحكومة في حوار منفتح وفعال اصبح حاجة ضرورية ملحة وهو حق للشعب كفلته كل القوانين والمواثيق الدولية.

وكما قال الشيخ "عيسى القاسم" لا نهضة لدولة تعيش حالة طوارئ دائمة، لأن واقعها يكون واقعا هشا وضعيفا وكل مواطن فيها يتطلع للتغيير والتحول الى واقع آخر مختلف تماما.

وقال الاعلامي البحريني جواد عبدالوهاب في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن حكومة البحرين لم تنفذ أي من مطالب الشعب البحريني، وإنها لم تستطع ان تتشارك مع الشعب لايجاد حلول للازمات التي يمر بها.

وأضاف، أن النظام البحريني قام بتكريس الازمات من أجل تركيع الشعب من خلال السياسات الامنية والتعامل بعنف، مؤكدا أن الشعب البحريني لم ولن يركع أمام هذه السياسيات حتى يحقق كل مطالبه المشروعه.

بدوره قال الناشط السياسي جعفر يحيي، إن الشعب البحريني يعيش في ازمة بسبب حالة الطوارئ والحملة العسكرية التي ينتهجها النظا في البلد.

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