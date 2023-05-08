كردستان العراق: اجتماع بين بارزاني وطالباني يفضي للاتفاق على حل المشاكل بالحوار

العالم- العراق



جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.



وبحسب بيان حكومة كردستان فقد جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، وتمت خلالها "مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كردستان".



وتم الاتفاق خلال الاجتماع بحسب البيان على حل "جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".



كما شهد الاجتماع، "تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في كردستان والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني كردستان"، وفقاً للبيان.



يشار إلى أنه قرر كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض.