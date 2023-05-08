الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كردستان العراق: اجتماع بين بارزاني وطالباني يفضي للاتفاق على حل المشاكل بالحوار

كردستان العراق: اجتماع بين بارزاني وطالباني يفضي للاتفاق على حل المشاكل بالحوار
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس حكومة منطقة كردستان، مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، الوضع السياسي في كردستان والمنطقة، وتم الاتفاق "على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".

العالم- العراق

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وبحسب بيان حكومة كردستان فقد جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، وتمت خلالها "مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كردستان".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بحسب البيان على حل "جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".

كما شهد الاجتماع، "تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في كردستان والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني كردستان"، وفقاً للبيان.

يشار إلى أنه قرر كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض.

روابط ذات صلة

السوداني يستعرض مع بارزاني حلّ المشكلات بين بغداد ومنطقة كردستان

بارزاني يجتمع بوزير الدفاع الإيطالي بشأن ملفات أمنية وعسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي: "الطاقة النووية" تتعهد بإنتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء داخل البلاد

اللواء باقري: إيران مستعدة للتعاون مع سلطنة عمان في مكافحة المخدرات

اعرف شخصيتك عن طريقة نومك

كردستان العراق: اجتماع بين بارزاني وطالباني يفضي للاتفاق على حل المشاكل بالحوار

ما هي أغرب المواد الدراسية في العالم؟!

بالصور.. الشهيد خضر عدنان حاضرا في شوارع طهران