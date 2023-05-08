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الادعاء العام الايراني فيما يخص قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه يعلن اصدار مذكرة استدعاء بحق 73 متهما اميركيا بينهم ترامب وبومبيو ومكنزي

الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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