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المدعي العام في طهران: تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي الى 9 دول ذات علاقة باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه

الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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