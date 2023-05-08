وزير الطاقة الإيراني يكشف للعالم حصة ايران من مياه دجلة والفرات

العالم - لقاء خاص

وقال محرابيان في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، إن مشاركة ايران في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه جاءت بدعوة من العراق، ومشيرا الى أن مشاركة ايران في هذا المؤتمر كانت بالمستوى المطلوب.

وأضاف، بأنه على هامش المؤتمر تمت مباحثات مع المسؤولين العراقيين، وكذلك مع باقي المشاركين في المؤتمر من سوريا ولبنان وباقي الدول.

وأشار محرابيان الى أن المياه من أهم القضايا في العالم وخاصة في المنطقة، موضحا ان التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة زاد من الحاجة الى المياه، وفي المقابل تعاني المنطقة من قلة الامطار والتغييرات المناخية والجفاف المستمر.

دول المنطقة من خلال التعاون يمكن ان تحقق اكبر قدر من الامكان في استخدام المياه

وقال وزير الطاقة الايراني، إن هذه الظروف تتطلب من دول المنطقة التعاون والمشاركة وادارة الموارد المائية من أجل تحسين الاوضاع والاستفادة من المياه قدر بشكل حد اقصى في مياه الشرب والزراعة والصناعة وبالاخص في البئية، لهذا هذا المؤتمر المهم حاول تبين هذا الموضوع على المستوى الفني والحقوقي وبالاخص في ادارة المياه.

وقال محرابيان إننا نتابع القضايا المتعلقة بنقص المياه في ثلاثة قطاعات فنية وإدارية وقانونية.

في المسألة الفنية الأولى ، يجب أن نتحقق من مدى فعالية كل دولة في إنتاج المياه واستهلاكها وإعادة تدويرها. العراق بلد يتدفق فيه حوضان مهمان لنهري دجلة والفرات. يتم إنتاج جزء من المياه في العراق وجزء كبير يتم استيراده من دول أخرى ، وخاصة من شمال وغرب العراق.

استئناف أنشطة لجنة المياه المشتركة بين طهران وبغداد

وأشار محرابيان إلى أنه في حوض الفرات ليس لإيران نصيب في إنتاجه أو استهلاكه، وفي نهر دجلة لديه حصة صغيرة في الإنتاج والحقوق المائية ، وهو أمر طبيعي من الناحية الفنية نتخذ القرار حسب المعطيات على ارض الواقع.

وتابع: في الموضوع القانوني، هناك معاهدة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق تحت عنوان معاهدة 1975 ، وفي المادة الثالثة من هذه المعاهدة ، تم اقتراح تشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة. ، والتي يمكن أن تناقش الأنهار الحدودية وحصة كل جانب من هذا النهر. وكانت هذه اللجنة المشتركة نشطة لسنوات عديدة، لكنها توقفت عن نشاطها منذ عام 2012. ولحسن الحظ، بعد المفاوضات الجيدة التي أجريناها مع الجانب العراقي في العام الماضي، خاصة بعد تسلم محمد شياع السوداني رائسة الحكومة العر اقية، وقع الجانب الايراني والعراقي عدة اتفاقيات.

من حيث الموارد المائية ، لا علاقة لإيران بنهر الفرات العراقي، ونصيب طهران من الحقوق المائية لنهر دجلة ضئيل جدًا

قال وزير الطاقة الايراني، إن موجات الجفاف ليست مقصورة على العراق، فهي موجودة في إيران والمنطقة بأسرها، ومن الناحية الفنية ، عندما نفحص نهري دجلة والفرات ، نقول بصراحة أنه ليس لدينا نصيب في الإنتاج أو الاستهلاك أو حقوق مائية في نهر الفرات.

وأضاف: "حصتنا من نهر دجلة صغيرة جدا، وفي هذه الحصة الصغيرة ، نبحث دائمًا عن احترام الحقوق التاريخية والقانونية للدول. وفي هذا الإطار ، من خلال عقد لجان مشتركة، حتى لو كانت هناك اختلافات صغيرة ، يمكننا حلها من خلال التفاوض وضمن الإطار القانوني.

وأشار محرابيان إلى أن: المياه ليست قضية سياسية، بل هي قضية مناخية واجتماعية وتقنية ، وعلى الخبراء التحقيق في هذه القضايا والتفاوض بشأنها في إطار الأطر القانونية والفنية.

سياسة إيران هي تبادل أقصى قدر من الكهرباء مع دول المنطقة

وبشأن موضوع تبادل الكهرباء قال وزير الطاقة الايراني: إن سياستنا هي تبادل الكهرباء قدر الإمكان مع المنطقة. كنقطة محورية، إيران مجاورة للعديد من البلدان وتستخدم هذه القدرة لتلبية كل من احتياجاتها واحتياجات المنطقة، بمعنى أن سياسة دبلوماسية الكهرباء هي السعي إلى أقصى قدر من تبادل الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية للبلد للشعب الايراني. وفي هذا الإطار، تمنحنا بعض الدول الكهرباء في بعض الأشهر ونصدر الكهرباء إليها في بعض الأشهر عندما يكون استهلاكنا للكهرباء منخفضًا.

وأضاف: المهم هو أن لدينا مصالح اقتصادية في هذه التبادلات وكلاهما يلبي احتياجاتنا ويمكننا تلبية احتياجات دول الجوار ، ومن ناحية أخرى فإن هذا التبادل يجعل الكهرباء عنصرا اقتصاديا.

إيران في مجال بناء وإصلاح وتطوير محطات الطاقة العراقية نشطة

وأشار وزير الطاقة الايراني إلى أن ايران تعمل في عدة مجالات بنشاط في العراق، أولها تطوير البنية التحتية للكهرباء. بما في ذلك بناء محطات الطاقة، والإصلاحات الأساسية لبعض محطات الطاقة التي كانت خارج الخدمة بسبب الحرب في العراق، وكذلك قامت بأنشطة جيدة في مجال تطوير محطات الطاقة، وبناء بعض محطات الطاقة وبعضها قيد الإنشاء. وفي مجال تبادل الطاقة الكهربائية، يتم ذلك أيضا من خلال عدة خطوط ، وهذه أيضا فرصة جيدة لتطوير التعاون من أجل الاستفادة القصوى منه. وتمتلك الجمهورية الإسلامية القدرة والخبرة لتلبية احتياجات وإمكانية تطوير البنية التحتية للعراق.

إيران هي إحدى الدول الخمس التي تصنع وتبني محطات توليد الطاقة في العالم

وقال محرابيان، إن صناعة الكهرباء في ايران مستقلة تماما مثل باقي الصناعات الأخرى، وفي مجال الكهرباء، لدينا إنتاج وأسواق ، بحيث نلبي أيضا احتياجات العديد من الدول، مشيرا الى أن الحظر الاميركي المفروض على ايران كان فرصة جيدة لصناعة الكهرباء بشكل مستقل، لدي ايران شركات تعمل في مجال الكهرباء، خاصة في مجال تطوير محطات الطاقة، مثل مجموعة "مبنا" والعديد من الشركات التي تنشط في مجال بناء الأعمدة والخطوط والأسلاك والكابلات، وجميع أنواع المعدات الكهربائية، وهي على أعلى المستويات في العالم. وتعتبر إيران من بين الدول الخمس التي تبني وتشيد محطات توليد الطاقة في العالم. وكذلك يتم إنتاج "توربينات الفئة F" في ايران على أعلى مستوى من التكنولوجيا وبأعلى كفاءة في العالم ، والتي تعد واحدة من فخر البلاد.

إرادة إيران والعراق هي توسيع تبادلات الطاقة وحل القضايا المالية على الرغم من ضغوط الأميركية

وأضاف: نحاول بأساليب مختلفة تقليص العراقيل الموجودة في التبادلات مع العراق، ومن القضايا التي تسرع هذه العملية حل القضايا المالية بين البلدين، والتي تحاول اميركا عرقلتها من خلال ممارسة الضغوط، لكن اصرار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، ساهم في حل العديد من هذه العراقيل.

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