معرض إكسبو إيران 2023 فرصة للنهوض بالقدرات الإيرانية

العالم - من إيران

وهي النسخة الخامسة من معرض القدرات التصديرية الايرانية "ايران اكسبو" 2023 اقيم في العاصمة طهران والذي يضم ابرز الطاقات التصديرية للبلاد بهدف تطوير العلاقات التجارية وتحسين العلاقات الاقتصادية تبيين الاقتصاد الفاعل والمتنامي لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها التضييق على ايران اكثر فأكثر.

وقال كمال دزفولي، وهو مدير شركة ايرانية، لمراسلنا: شركتنا معرفية تنتج محاصيل كانت تستورد من الخارج، ونصدر منتجاتنا حاليا الى تركيا وسلطنة عمان وارمينيا وكازاخستان ونطمح لتصدير محاصيلنا الى العراق. وهذا المعرض يعد معرضا جيدا بالنسبة لنا وللشركات المشاركة فيه.

اكثر من 1000 رجل أعمال ورئيس غرفة تجارة من 70 دولة في العالم بما في ذلك دول اوروبا وأوراسيا وافريقيا وجنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية والدول العربية، ليشاركون بشكل فعال في معرض اكسبو ايران ليشاهدوا ما عرضته 750 شركة ايرانية.

وقال علي بن جاسم الجابري، وهو تاجر من سلطة عمان، لمراسلنا: المعرض جيد جدا مقارنة بالمواد المعروضة، أي شخص لديه اهتمام بمواد البناء فهناك مواد تستحق مشاهدتها وتجربتها. ايضا المنتجات المعروضة في هذا المعرض لاحظنا انها ذات جودة عالية، وممكن استخدامها في الدول العربية وايضا فهي صالحة للتصدير الخارجي.

اثنا عشر قطاعا، تشمل البتروکيمياويات والصناعة والطب والأغذية والأجهزة المنزلية وغيرها من القطاعات تضمنتها أروقة المعرض.

هذا وتشهد طهران إقامة فعاليات معرض إيران إكسبو 2023 الذي تستمر أعماله حتى العاشر من أيار مايو الجاري. هذا المعرض يقام على مساحة تزيد عن خمسين ألف متر مربع في خمس عشرة صالة عرض بهدف إنشاء أسواق تصدير دولية مع التركيز على شرق آسيا وأوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما يهدف إلى تنويع سلع التصدير الإيرانية خاصة السلع القائمة على المعرفة. تفضلو بالبقاء معنا لنستكشف المزيد من التفاصيل حول هذا المعرض.

والآن وبهدف تسليط مزيد من الضوء على ملف حلقتنا لهذه الليلة ينضم إلينا السيد كافيه دليري نائب رئيس شركة تطوير التجارة الإيرانية في آسيا والمحيط الهادئ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..