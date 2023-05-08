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قائد جامعة دافوس للجيش: جامعة دافوس للجيش مستعدة لتبادل الأساتذة مع عمان

قائد جامعة دافوس للجيش: جامعة دافوس للجيش مستعدة لتبادل الأساتذة مع عمان
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد جامعة دافوس للجيش ان تبادل الطلاب الجامعيين وزيارة الوفود العسكرية لإيران وعمان تتواصل اليوم بشكل إيجابي ، ونحن مستعدون للتواصل مع جامعة القيادة والاركان لسلطنة عمان في مجال تبادل الأساتذة .

العالم - ايران

وقام وفد من وزارة الدفاع العمانية بزيارة هذه الجامعة صباح اليوم الاثنين بهدف التعرف والوقوف على الطاقات العلمية والبحثية لجامعة القيادة والاركان للجيش.

ولفت أمير حسين ولي وند زماني ، قائد جامعة القيادة والأركان للجيش (دافوس) في هذا اللقاء ، إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين إيران وسلطنة عمان ، واكد على أهمية الاهتمام بالمقترحات الثقافية المشتركة والعميقة بين البلدين وقال ان إيران وعمان لديهما علاقات ثقافية عميقة مشتركة.

وفي إشارة إلى التفاعل المناسب للقوات المسلحة للبلدين في مجالات التعليم ، قال أميرحسين ولي وند زماني : إن تبادل الطلاب وزيارة الوفود العسكرية لإيران وعمان مستمران بشكل إيجابي ، و نحن على استعداد للتواصل مع جامعة القيادة والاركان لعمان في مجال تبادل الأساتذة

صرح قائد جامعة القيادة والأركان للجيش (دافوس): نحن مستعدون ونظر للتجارب المختلفة التي كسبناها خلال مرحلة الدفاع المقدس وما بعدها ، لتبادل هذه الخبرات مع عُمان الصديقة وحليفتنا ، ومستعدون لإجراء المناورات التاهيلية مع البلد الصديق والحليف عمان .

وقام الوفد العماني بالإضافة إلى تفقد الإنجازات العلمية والبحثية لجامعة دافوس ، بزيارة متحف الحرب والمرافق التعليمية لهذه الجامعة.

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