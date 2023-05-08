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استشهاد رئيس دائرة مكافحة المخدرات بقيادة حرس الحدود في محافظة هرمزكان

استشهاد رئيس دائرة مكافحة المخدرات بقيادة حرس الحدود في محافظة هرمزكان
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد العقيد مسعود بركاس رئيس دائرة مكافحة المخدرات بقيادة حرس الحدود لمحافظة هرمزكان خلال اشتباك مسلح مع مهربي المخدرات على الحدود المائية لمحافظة هرمزكان.

العالم - ايران

واعلن العميد بهادر إسماعيلي ، قائد حرس حدود محافظة هرمزكان عن استشهاد العقيد مسعود بركاس مشيرا الى وقوع اشتباك مسلح مساء اليوم الاثنين بين منتسبي دائرة مكافحة المخدرات في قيادة حرس الحدود مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج الفارسي ، وقد استشهد في هذا الاشتباك العقيد مسعود بركاس رئيس دائرة مكافحة المخدرات جراء اصابته برصاص المهربين وتجار الموت.

وفر المهربون من المكان بعد اندلاع الاشتباكات وأصابة عدد من أفراد العصابة.

وتتواصل جهود حرس الحدود لملاحقة واعتقال عناصر هذه العصابة.

وكان سعيد مريدي ، رئيس دائرة مكافحة المخدرات بمدينة رودان بمحافظة هرمزكان قد استشهد على يد مجرمين مسلحين الشهر المنصرم.

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