إنشاء مناطق حرة مشتركة مع العراق وسوريا

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وقال حجة الله عبد الملكي : في هذا الصدد ، اقترح العراقيون ثلاث نقاط ، كما تفقد الرئيس الايراني خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا بعض المناطق المقترحة لإنشاء مناطق مشتركة بين إيران وسوريا زيارة هذه الزيارة الميدانية وكانت إحدى النقاط الحدودية المشتركة بين سوريا والعراق تمثل جسر ارتباطنا بالبحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن إنشاء مناطق مشتركة مثلى بين إيران وسوريا وإيران والعراق في طور دراسة الجوانب الفنية والقانونية ، وقال: إننا نتشاور ونتفاوض لإنشاء مجالات مشتركة ومماثلة مع دول أوزبكستان وعمان والصين. ، ودول أخرى مثل روسيا ، وهي في نفس المرحلة وبالطبع ، تم إعداد المسودة الأولية لإنشاء مناطق مشتركة بين إيران وتركيا ، وفي الأسابيع المقبلة ، في يونيو أو يوليو ، سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين سلطات البلدين.