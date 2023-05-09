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بن غفير: حان الوقت الآن!

بن غفير: حان الوقت الآن!
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

علق كل من وزير الأمن الصهیونی إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، على القصف المفاجئ على قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وقال بن غفير في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت الآن"، حسب زعمه.

وأضاف: "هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".

من جهته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "بالوقت والزمان المناسبين.."، وفق تعبيره.

وقصفت القوات الصهيونية فجر الثلاثاء بشكل مفاجئ عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن متحدث باسم الجيش عن قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وافادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بقصف للطيران الصهيوني على القطاع.

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