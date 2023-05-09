مظاهرات بوجهين في المانيا.. ضد اليمين المتطرف وأخرى داعمة له!

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وقالت الشرطة إن نحو 500 شخص تظاهروا ضد اليمين وظهور السياسي الألماني اليميني المتطرف بيورن هوكه، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينغن.

لكن الشرطة قالت إن هناك أيضا عددا مساويا من الذين تجمعوا في وسط مدينة فايمار للمشاركة في مسيرة مع هوكه كمتحدث ضيف.

ويراقب جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينغن، حيث تقع فايمار، بسبب الميول اليمينية المتطرفة المؤكدة.

ويريد هوكه أن يتم "دفع قوة الأحزاب السياسية الألمانية إلى الوراء بشكل كبير".

وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت ستظل هناك أحزاب في المستقبل. لكن كان من الجيد أن تكون هناك جمعيات "وشيء مثل البرلمانات سيكون موجودا أيضا في المستقبل".