لحظة بلحظة.. 12 شهيدًا منهم 3 قيادات بسرايا القدس وإصابات بعدوان إسرائيلي على غزة

العالم- فلسطين

وأغار الطيران الإسرائيلي على مناطق في القطاع، بينها غزة ورفح وخانيونس، مستهدفا شققا سكنية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن "طائرات الاحتلال شنت عدوانًا متزامنًا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلاً في رفح، في حين أعلن الاحتلال اغتيال 3 قيادات عسكرية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي".

وأفادت مراسلة العالم باستشهاد ثلاثة من قادة سرايا القدس مع زوجاتهم وأبنائهم. وفرضت سلطات الاحتلال حصارا بريا وبحريا على القطاع، وأغلقت معبري إيرز وكرم أبو سالم، وطلبت من المستوطنين التزام الملاجئ.

كما كشفت مراسلة العالم ان الاحتلال غدر قادة الجهاد الاسلامي وقتلهم بعد أن اعطاهم الامان.

وأكدت مراسلة العالم في غزة ان قادة حركة الجهاد الاسلامي كانوا علی موعد للذهاب الی مصر من أجل عقد جلسة محادثات وكان الاحتلال الاسرائيلي قد أعطاهم الامان للتحضير للسفر.

وأوضحت ان هذا الامان، جعل قادة الجهاد الاسلامي يعودون الی بيوتهم وعوائلهم للتحضير الی الزيارة وقد غدرهم الاحتلال في نومهم وقتلهم هم وعوائلهم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

*ردود فعل فصائل المقاومة

نددت الفصائل الفلسطينية بعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واغتيال عدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، مؤكدة أن العدو سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبه.

سرايا القدس: المقاومة مستمرة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ثلاثة من قادتها، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام – أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني – عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين – أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية، وهو من محرري صفقة وفاء الأحرار، ومبعد إلى غزة.

*حركة حماس

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ان اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل، بل المزيد من المقاومة.

*القسام: دماء الشهداء نور يضيء الطريق

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، بكل آيات العز والفخار الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

*لجان المقاومة تعلن الجهوزية والنفير

نعى المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين شهداء شعبنا الذين ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي الغادر وفي مقدمتهم الشهداء القادة الكبار في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القائد الحاج جهاد غنام أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس والقائد خليل البهتيمي، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس والقائد الأسير المحرر طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

*المقاومة الشعبية: مقاومتنا لن تقف مكتوفة الأيدي

نعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين، ثلة من قادة الوطن العظام وأعلام المقاومة الفلسطينية، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال جبانة ومجزرة صهيونية، ارتكبتها قوات الإرهاب الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء.

*فتح الانتفاضة تنعى الشهداء

نعت حركة فتح الانتفاضة لجماهير شعبنا وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الشهداء الذين ارتقوا في عمليات اغتيال إسرائيلية منفصلة وجبانة في بيوتهم مما أدى لإحداث دمار واسع في المكان واستشهاد زوجاتهم وعدد من الأبناء.

نتابع الان اهم التطورات في هذا الحدث:

8:22 - سماع دوي انفجارات في البلدة القديمة بنابلس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بعدة آليات

8:10 - الجهاد الاسلامي: العدو لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة ستستمر والاحتلال يتحمل المسؤولية

7:49- المجلس التشريعي الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي كان جريمة حرب تستجوب العقاب الفوري.

7:56- حركة حماس تنعي القادة الشهداء في قطاع غزة مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه وعدوانه

7:50- مراسلة العالم: الاحتلال استخدم طائرات انتحارية للوصول إلى أهدافه واغتيال قادة الجهاد بعد أن أمنهم في منازلهم