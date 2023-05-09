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ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 بينهم ثلاثة قادة في حركة الجهاد الإسلامي وهم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عزالدين

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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