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الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى الى استشهاد ثلاثة من قيادات الجهاد الاسلامي

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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