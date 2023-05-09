'المجلس الانتقالي الجنوبي' يقر مشروع إقامة دولة فيدرالية جنوبي اليمن

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وقال المجلس على موقعه الإلكتروني إن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أصدر قرارا بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتضمن القرار تعيين ثلاثة نواب لرئيس المجلس الانتقالي، هم عبد الرحمن صالح المحرمي، وفرج سالمين البحسني، وهما عضوان في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالإضافة إلى أحمد سعيد بن بريك.

وشمل القرار أيضا تعيين 23 عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بينهم قادة عسكريون وأمنيون وقيادات ورؤساء مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية من المحافظات الجنوبية اليمنية.

وأصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتعيين رؤساء للهيئة القانونية والحقوقية والإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي.

كما صدر قرار آخر تضمن تعيين 11 شخصية لرئاسة الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاء صدور قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد ساعات من إعلان المجلس مع مكونات سياسية في جنوب اليمن عن توقيع "ميثاق وطني" يتضمن مشروعا لإنشاء دولة فيدرالية، وذلك في ختام لقاء تشاوري انعقد على مدى أربعة أيام في مدينة عدن "العاصمة اليمنية المؤقتة" جنوبي البلاد.

ويتضمن الميثاق الوطني عددا من الوثائق، أهمها "مشروع أسس ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي، ومشروع اتجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة"، إضافة إلى "مشروع أسس وضوابط التفاوض السياسي القادم، ومشروع اتجاهات أسس بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة".

وكانت أعمال اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني قد انطلقت في مدينة عدن الخميس الماضي، تحت شعار "من أجل جنوب جديد يجسد تطلعات شعب الجنوب في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة".

ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية بشأن مخرجات اللقاء التشاوري في عدن والتوقيع على "الميثاق الوطني الجنوبي"، أو بشأن قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله واللذين دخلا في وحدة اندماجية في مايو 1990.

وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 من مايو العام 2017 من قبل عيدروس الزبيدي، وذلك عقب إقالته من منصب محافظ عدن من قبل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن منذ أغسطس 2019، وعلى أهم مدن محافظات لحج وأبين والضالع (جنوبا) وشبوة (شرقا) وجزيرة سقطرى، وهي أكبر جزيرة يمنية".