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بالفيديو.. قوات خاصة صهيونية تقتحم مدينة نابلس

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات صهيونية خاصة، صباح اليوم الثلاثاء حارة الياسمينة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

جاء ذلك بالتزامن مع غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال في سماء غزة.

وبحسب شهود عيان، فقد اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس، وسط استنفار للمقاومين الفلسطينيين.

وفي أعقاب اقتحام البلدة، انطلقت صافرات الانذار في المدينة، إيذانا بالاشتباه بتسلل قوات صهيونية خاصة، كإجراء متعارف عليه بين المجموعات المسلحة.

وبحسب شهود عيان، فقد سمع دوي انفجار في البلدة القديمة بنابلس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية.

ووفقا لمصادر محلية، فقد تسلل سبعون جنديا من قوة اليمام إلى داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وفي أعقاب الاقتحام، شرعت قوات الاحتلال في اعتلاء أسطح المنازل وتفتيش عدد منها وتخريب محتوياتها، ضمن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.

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