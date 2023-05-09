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الاحتلال يحاصر منزلا في البلدة القديمة بنابلس

الاحتلال يحاصر منزلا في البلدة القديمة بنابلس
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس بتعزيزات عسكرية كبيرة، وحاصرت منزلا في حي الياسمينة.

العالم- فلسطين

وحسب "مركز الاعلام الفلسطيني"قالت مصادر إعلامية، إنه تم “سماع صوت انفجار قوي وسط مدينة نابلس، وسط أنباء عن تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى البلدة القديمة.

وأكدت، أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، موضحا أنه تم تفجير المنزل بـ3 صواريخ محمولة على الكتف.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال ينفذون نشاطا عسكريا في نابلس.

من جهتها أعلنت كتيبة نابلس، أنها وجهت ضربات مكثفة ومتتالية، صوب قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة بصليات من الرصاص.

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