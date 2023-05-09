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لبنان الأكثر تضخما عالميا

لبنان الأكثر تضخما عالميا
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

سجل رقم عالمي قياسي جديد تصدّر فيه لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً.

العالم- لبنان

هذا و بلغت نسبة التضخم في لبنان 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها، حسبما أعلن موقع World of Statistics.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بأن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية يرتفع بشكل كبير في ظل عجز موازنة خانق ومستويات عالية من الدين العام وانخفاض قيمة العملة ومستويات خطيرة من التضخم في العديد من البلدان في المنطقة، وتواجه خمسة بلدان في المنطقة معدلات تضخمً في أسعار الغذاء تتجاوز الـ60 في المئة ، حيث يواجه لبنان وسوريا تضخمًا في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 138 في المائة و 105 في المئة على التوالي.

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