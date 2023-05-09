شاهد.. حماس تتوعد الاحتلال برد فلسطيني موحد

العالم - خاص بالعالم

وقال حازم قاسم في حديث لقناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جريمة كبيرة عندما تعمد بقصف المدنيين واستهداف الشقق السكنية في غزة.

وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ جرائمه خلال الاسبوع الماضي حيث اغتال الشهيد خضر عدنان ثم اغتال شهداء القسام في نابلس ثم اغتال مقاومين في طولكرم والداخل المحتل.

وأكد الناطق باسم حركة حماس ان الاحتلال الصهيوني قائم علی الجريمة والعدوان والبلطجة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني سيكون له موقف ضد هذه الجريمة وسيكون الرد الفلسطيني رداً موحداً ضد الاحتلال.

وبين حازم قاسم ان الاحتلال توهم ان هذه العملية تستطيع من ايقاف المد المقاوم في الضفة الغربية، لكن الدلائل والشهود كلها تؤكد ان الاحتلال اخطأ في حساباته وتقديراته وان الشعب الفلسطيني سيواصل هذه الثورة وهذه المقاومة مدعوماً بكل الأمة العربية والاسلامية ومحور المقاومة ولن يتوقف حتی استرداد كامل أرض فلسطين ومقدساتها.

هذا و ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة تمثلت بغارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.