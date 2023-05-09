الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا

بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

 أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، رسالة إلى الكونغرس يبلغه فيها بتمديد العقوبات المتعلقة بسوريا والتي تم تعديلها أكثر من مرة قبل ذلك.

العالم - الأميركيتان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة الى الكونغرس الأمريكي، قرار تمديد العقوبات المعروفة بـ"قانون قيصر" ضد سوريا لعام آخر،وذلك بعد إعلان الجامعة العربية عودة دمشق لشغل مقعدها.

وجاء في الرسالة أن "الرئيس سيمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد الحادي عشر من مايو 2023، وستنظر في إجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وأعرب بايدن عن مخاوف أمريكا من النظام السوري قائلا:"إن تصرفات "نظام الأسد" ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وللإشارة كانت الجامعة العربية جمدت عضوية دمشق في مارس/آذار 2011 وأعادت عضويتها في 19 مايو/أيار الجاري.

روابط ذات صلة

هل بامكان الولايات المتحدة الحد من التقارب العربي- السوري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عودة سورية إلى الجامعة العربية تخطف الأضواء المحلية والإقليمية

شاهد.. هكذا اغتال الاحتلال قادة الجهاد الثلاثة في غزة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا

باقري كني: فرصة إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة ليست دائمة

ايران وعمان نحو ابرام اتفاقية للتجارة التفضيلية