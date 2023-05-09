رئيس لجنة الأمن القومي النیابیة يزور باكستان

العالم - ايران

وتأتي زيارة جلال زادة إلى باكستان التي تستغرق لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس البرلمان الباكستاني للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في إسلام آباد تحت عنوان "دستور بلادي – ضمان حرياتي" يومي الاربعاء والخميس (10 و11 مايو2023).

ومن المقرر أن يلتقي جلال زادة والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين الباكستانيين.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاصدار الدستور الباكستاني، يستضيف برلمان هذا البلد من خلال دعوة وفود برلمانية من 17 دولة، مؤتمرا إقليميا تحت عنوان "دستور بلادي – ضمان حرياتي" في إسلام آباد بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الصديقة.